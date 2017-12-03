Вандалы сломали беби-бокс в центре Екатеринбурга

Беби-бокс, установленный в приходе храма св. Иннокентия, временно не работает. «Окно жизни» огородили лентой, повесили предупреждающую табличку.

На странице прихода «ВКонтакте» сообщается, что «беби-бокс» разгромили вандалы. Это произошло в ночь на пятницу, но устройство не работает до сих пор.

Напомним, по задумке «беби-боксы» должны спасать жизни детей, от которых их матери хотят отказаться, но не могут этого сделать в больнице. Однако «окна жизни» находят своих противников – в Госдуме, например, некоторые посчитали, что «ящики провоцируют родителей отказываться от своих чад очень простым способом». Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова полагает, что «родительская общественность категорически против того, чтобы были установлены бэби-боксы». Она убеждена, что бэби-боксы будут лишь «плодить сирот».

Екатеринбург, служба информации

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