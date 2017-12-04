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Понедельник, 4 декабря 2017, 11:07 мск

Екатеринбург

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В Красноуральске осталось два претендента на пост главы города

В Красноуральске осталось два претендента на пост главы города
Дмитрий Кузьминых. Фото moigorod.online

В Красноуральске на этой неделе депутаты гордумы выберут нового градоначальника. Заседание состоится 8 декабря.

Как сообщил «Новому Дню» депутат местной думы Дмитрий Ивашевский, на пост претендуют двое – Дмитрий Кузьминых и Александр Постников. Первый является действующим сити-менеджером, и у него, как считают местные политики, больше шансов на победу, второй – начальник отдела управления ЖКХ местной мэрии. Был и третий кандидат – Михаил Завьялов, который работает на местном предприятии «Святогор» (входит в структуру УГМК), однако он не прошел второй этап.

Впрочем, как говорят наблюдатели, власть в городе все равно, скорее всего, достанется медникам – фаворит в борьбе за кресло мэра Дмитрий Кузьминых до 2012 года был начальником сернокислотного цеха «Святогора».

Фото moigorod.online

Красноуральск, служба информации

Красноуральск. Другие новости 04.12.17

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