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Понедельник, 4 декабря 2017, 11:07 мск

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На Урале за долг в 11 миллионов банкротят завод по производству снарядов, построенный в XVIII веке

На Урале за долг в 11 миллионов банкротят завод по производству снарядов, построенный в XVIII веке
Фото ekaterinburg.rcmm.ru

Верхнетуринскому машиностроительному заводу, одному из старейших на Урале, грозит банкротство. Энергетики требуют с предприятия, входящего сейчас в группу «Ростех», более 11 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ОАО «Энергосбыт плюс» подало в Арбитражный суд Свердловской области иск о банкротстве Верхнетуринского машиностроительного завода, сумма претензий – 11,4 млн рублей. Заявление еще не зарегистрировано, дата рассмотрения иска не назначена.

За последние месяцы ВТМЗ получил три иска о взыскании задолженностей от «Энергосбытплюс» – по одному из них ВТМЗ должен выплатить более 5 млн рублей за потребленную электроэнергию, по другому 3,4 млн рублей, еще один иск рассматривается.

ВТМЗ (входит в ГК «Ростех»), градообразующее предприятие Верхней Туры, занимается производством снарядов и боеприпасов. Как сообщается на сайте завода, указ о постройке Верхнетуринского завода был издан 18 октября 1735 года. Тогда он специализировался на выпуске пушечных ядер, штыкового железа, якорей для оснастки для флота.

Фото ekaterinburg.rcmm.ru

Екатеринбург, служба информации

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