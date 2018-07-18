Уральский завод по производству боеприпасов с трехсотлетней историей банкротит московский застройщик

Одно из старейших предприятий Урала, Верхнетуринский машиностроительный завод, снова оказался под угрозой банкротства. Требования выставил московский застройщик, микропредприятие, получающее десятки миллионов на госконтрактах.

В картотеке арбитражного суда Свердловской области появилось заявление о признании банкротом Верхнетуринский машиностроительный завод. Сумма требований – более шести миллионов рублей. Иск, поданный ООО «Градострой», в арбитраже еще не зарегистрирован, подробности не уточняются. Однако месяцем ранее «Градострой» уже подавал аналогичный иск против ВТМЗ, тогда речь шла о чуть меньшей задолженности, в 5,8 млн рублей. Тогда суд отказался принимать заявление из-за несоблюдения застройщиков правил подачи иска о банкротстве. «Градострой» – застройщик с пропиской в Москве с уставным капиталом в 15 тысяч рублей, получивший госконтракты в прошлом году почти на миллиард, с ВТМЗ было заключено несколько контрактов.

Ранее обанкротить ВТМЗ пытались ООО «Сплав-М» (Каменск-Уральский), «ЭнергосбытПлюс» и ГУП СО «Газовые сети», с этими кредиторами ситуацию удалось урегулировать.

ВТМЗ (входит в ГК «Ростех»), градообразующее предприятие Верхней Туры, занимается производством снарядов и боеприпасов. Как сообщается на сайте завода, указ о постройке Верхнетуринского завода был издан 18 октября 1735 года. Тогда он специализировался на выпуске пушечных ядер, штыкового железа, якорей для оснастки для флота.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.07.18

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