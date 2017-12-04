В Екатеринбурге начался предновогодний распил (ВИДЕО)

В поселке Северка под Екатеринбургом началась заготовка ледяных кубов для строительства новогоднего городка на Площади 1905 года.

Как рассказал РИА «Новый День» бригадир заготовщиков, в день по плану положено напилить около 80 кубометров. Всего потребуется от 1500 до 2000 кубометров льда. Карьер в Северке был выбран потому, что в нем особенно чистая вода – он питается из подземных источников.

Пилят лед

Напомним, тема городка в этом году – «С днем рождения, любимый город!». В честь юбилея на площади установят ледяную стену «Плотина» с аркой, в нее вмонтируют витражи с изображениями отцов-основателей города и Дома Севастьянова. Появится динамическая композиция с шестеренками «Завод», из которой будет выходить детская горка. Еще одну детскую горку сделают в 11-метровой композиции «Собор». Работы по строительству город оценил в 23 млн рублей, аукцион выиграло ООО «Айс-проект 2000», которое снизило цену на 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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