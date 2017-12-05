Экс-глава свердловского обкома КПРФ заявил о пересмотре итогов выборов в Новоуральскую думу

Спустя три месяца после муниципальных выборов в Новоуральске один из кандидатов в местную думу, Дмитрий Шадрин, заявил, что ему удалось оспорить в суде результаты голосования в свою пользу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Дмитрий Шадрин баллотировался в думу как самовыдвиженец по одномандатному округу № 12. По итогам голосования он получил 457 голосов, а победительница, кандидат от «Единой России» Лидия Голубева, – 474. Разница составила всего 17 голосов. По мнению Шадрина, на одном из участков были допущены серьезные нарушения, и он добился сначала пересчета голосов, потом – отмены результатов голосования по УИК.

«Во исполнение решения городского суда, закреплённого апелляционным определением Свердловского облсуда от 29 ноября и отменившего итоги голосования на избирательном участке в городской больнице, Новоуральская ГТИК посчитала результаты выборов на 12-м округе без учёта этого участка и признала избранным депутатом Шадрина Дмитрия Игоревича. Со среды (даты публикации решения избиркома в газете «Нейва») я буду депутатом Думы Новоуральского городского округа», – написал Шадрин. Он также рекомендовал учесть его опыт сотрудников предвыборных штабов на выборах президента России и депутатов Екатеринбургской гордумы.

Напомним, Дмитрий Шадрин был депутатом областного заксобрания от КПРФ в созыве 2011-2016 гг., а до весны 2014 года также руководил свердловским отделением КПРФ. На этом посту его сменил Александр Ивачев. Причиной, по словам Шадрина, послужили внутрипартийные интриги.

Новоуральск, служба информации

Новоуральск. Другие новости 05.12.17

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