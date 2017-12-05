Рождественскую ярмарку в Литквартале отменили

В этом году традиционной ярмарки «Европейское рождество» в Литературном квартале не будет. Она проходила несколько лет подряд под эгидой генерального консульства Германии. «Организаторы перешли на другую площадку», – сообщили «Новому Дню» в Литературном квартале.

Выяснилось, что рождественская ярмарка переехала в Ельцин Центр. Мероприятия, приуроченные к главному христианскому празднику, запланированы на 9 и 10 декабря. Так, в Ельцин Центре пройдет ярмарка подарков, где будут продавать сувениры, украшения, игрушки. Состоится мастер-класс по созданию календаря, который показывает время, остающееся до Рождества. Пройдет встреча с Дедом Морозом и его «немецким коллегой» Святым Николаусом. Также в программе – новогодний спектакль «Щелкунчик» на немецком языке.

Екатеринбург, служба информации

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