В селе Белоярского района пропал школьник (ФОТО)

В Белоярском районе пропал девятилетний школьник. Мальчик уже сбегал из дома, но раньше его находили родственники в своем селе.

В селе Мезенское пропал девятилетний Данил Бабанов. Родственники мальчика обратились в полицию накануне вечером. Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, ребенок утром 4 декабря ушел в школу, был на занятиях, но домой не пришел. Ранее мальчик из дома уже уходил, но его находили в том же селе. Следователи начали доследственную проверку, опрашиваются родственники ребенка, соседи и знакомые, одноклассники и учителя.

Фото из группы поискового отряда «Сокол» в соцсети «ВКонтакте»

В поисковом отряде «Сокол» набирают добровольцев для поиска мальчика. Последний раз его видели около 15:00 в районе дома № 1А по улице Строительной.

Приметы: рост 130см, худощавого телосложения, ярко-рыжие волосы, короткая стрижка, веснушки.

Одет: синяя куртка с капюшоном, чёрная шапка с белой надписью «Adidas», синие джинсы, синие зимние ботинки, в день исчезновения у мальчика был чёрный большой портфель.

Белоярский район, службы информации

Белоярский район. Другие новости 05.12.17

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