Потерявшийся в Белоярском районе школьник нашелся у соседей

Девятилетний мальчик из села Мезенское, которого родители, волонтеры и полицейские разыскивали со вчерашнего дня, нашелся. С ребенком все в порядке.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, школьника нашли в соседнем доме – он гостил у приятеля. Как только люди, в чьем доме он находился, узнали о розыске мальчика, они сообщили о нем в правоохранительные органы.

Напомним, вчера мальчик ушел в школу, был на занятиях, но вечером домой не вернулся. Родители обратились за помощью в полицию. Ранее школьник уже сбегал из дома, родители его находили самостоятельно в своем селе.

Белоярский район, служба информации

Белоярский район. Другие новости 05.12.17

Стагнация или железная дисциплина: екатеринбургские депутаты ищут идеологию бюджета-2018. / Слух дня: старт кампании Путина дадут на Урале. / Скандал: администрация Екатеринбурга решила дважды получить деньги с покупателей муниципальной земли (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»