После пожара под Сысертью, где погибли трое детей и их отец, собирают экстренное совещание по ЧС

В связи с утренним пожаром в селе Новоипатово, где погибли четыре человека, в том числе трое детей, власти Сысерти созывают экстренное заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщили сегодня РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в мероприятии примет участие исполняющий обязанности главного спасателя региона Виктор Теряев. «На заседании будут рассмотрены дополнительные меры по повышению эффективности противопожарной защиты жилого фонда, вопросы активизации работы по обеспечению пожарной защитой мест проживания социально уязвимых групп населения (речь идет о безвозмездной установке современных средств оповещения о пожаре, – прим. ред.)», – уточняют в ведомстве.

Особое внимание будет уделено мобилизации ресурсов сельских территорий и их привлечение к профилактической работе с населением, в том числе активное участие старост, пожарных добровольцев. Также будут обсуждены вопросы эксплуатации печей и электробытовых приборов.

Также главным управлением МЧС России по Свердловской области инициировано внеочередное заседание комиссии правительства региона по ЧС.

Напомним, ранним утром 5 декабря в селе Новоипатово загорелся частный деревянный дом по улице Новой, в котором жила семья из шести человек. Когда сотрудники МЧС разбирали завалы, то обнаружили тела 33-летнего мужчины и троих его детей – двух мальчиков 2004 и 2016 годов рождения, а также девочки 2002 года рождения. При этом из огня удалось спасти двух женщин – 32 и 56 лет. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации прокуратуры, семья была благополучной. Пожар, вероятно, мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в электрическом счетчике. «По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовного дела», – добавляют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ «Причинение по неосторожности смерти двум и более лицам». На место происшествия выехала усиленная областная следственная группа, в которую вошли следователи по особо важным делам и следователи-криминалисты.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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