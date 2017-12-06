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Среда, 6 декабря 2017, 09:25 мск

Екатеринбург

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В Екатеринбурге школьника высадили из автобуса из-за 20 центов

В Екатеринбурге школьника высадили из автобуса из-за 20 центов

В Екатеринбурге назревает очередной скандал из-за работы общественного транспорта. 12-летнего подростка высадили из автобуса.

Школьник ехал на автобусе 047 по по ул. Академика Бардина в сторону остановки «Микрохирургия глаза». Он попытался заплатить за проезд, но выяснилось, что вместо одной 10-рублевой монеты у него оказалась монета в 20 центов США. По словам отца ребенка, утром ребенок ехал в школу, оплатил проезд, взял сдачу, но не заметил подмены денег. А на обратном пути попытался расплатиться этой сдачей – но деньги у него не приняли и попросили выйти из автобуса.

Сейчас этой историей занимаются в прокуратуре. «В ходе проверки прокуратурой г. Екатеринбурга у компании-перевозчика будет истребована необходимая документация, касающаяся организации перевозки граждан в общественном транспорте, обучения кондукторов, при наличии таковых будут анализироваться видеозаписи из салона автобуса», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба информации

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