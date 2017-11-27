В Екатеринбурге ребенка-инвалида с билетом высадили из автобуса. Прокуратура начала проверку

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи с высадкой ребенка-инвалида 1 группы из маршрутного автобуса, несмотря на предъявление билета.

Как сообщила сегодня РИА «Новый День» помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, надзорное ведомство проверяет транспортную компанию, которой принадлежит автобусный маршрут № 09. «23 ноября 2017 года учащийся школы, являющийся инвалидом 1 группы, на остановке «Таганский ряд» сел в этот автобус. Ребенок оплатил проезд, что подтверждается наличием у него билета, выданного валидатором в 14 час. 7 мин. Однако кондуктор через некоторое время вновь подошел к ребенку и попросил оплатить проезд. Несмотря на предъявление билета, кондуктор попросил ребенка-инвалида покинуть автобус. Ребенок вышел на остановке на ул. Пехотинцев, половину пути не доехав до своего дома», – указывают в ведомстве.

В ходе проверки у компании-перевозчика будет истребована необходимая документация, касающаяся организации перевозки граждан в общественном транспорте и обучения кондукторов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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