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Среда, 6 декабря 2017, 11:51 мск

Екатеринбург

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ЕТТУ заплатит 100 тысяч рублей за рекламу конторы микрозаймов

ЕТТУ заплатит 100 тысяч рублей за рекламу конторы микрозаймов

МУП ЕТТУ не смогло оспорить решение УФАС о наложении штрафа в 100 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФАС, ранее Уральское ГУ Банка России обратилось к антимонопольщикам с заявлением на транспортников: в вагоне трамвая висела реклама микрофинансовой организации, которая еще в 2014 году была исключена из соответствующего реестра Центробанка. УФАС выписала транспортникам штраф в размере 100 тысяч рублей.

Не согласившись с этим, ЕТТУ обратилось в Арбитражный суд Свердловской области, однако суд позицию антимонопольщиков поддержал.

Напомним, транспортники Екатеринбурга уже не первый раз попадаются на «неправильной» рекламе. В сентябре свердловское УФАС возбудило дело по факту распространения на борту автобуса № 95 рекламы массажного салона для мужчин с указанием адреса, телефона и изображением лица девушки с ажурной повязкой на глазах.

Екатеринбург, служба информации

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