В Свердловской области появятся дополнительные маршруты «Ласточек»

В Свердловской области в 2018 году будет расширена сеть пригородных маршрутов скоростных электропоездов «Ласточка». Договоренность была достигнута на рабочей встрече начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова и губернатора региона Евгения Куйвашева, которая состоялась накануне.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, в следующем году компания планирует получить дополнительный состав электропоезда «Ласточки». Это позволит проводить техническое обслуживание электропоездов, не заменяя их обычными, а также продлить существующие маршруты «Ласточек» до Кушвы (через Нижний Тагил) и Шали (через Первоуральск, Кузино). На Нижнетагильском направлении в периоды пикового спроса рассматривается возможность организовать сдвоенные поезда. Кроме того, СвЖД предлагает запустить «Ласточку» от железнодорожного вокзала Екатеринбурга в аэропорт Кольцово на время Чемпионата мира по футболу для перевозки иностранных болельщиков.

Кроме того, железнодорожники планируют оборудовать маршруты «Ласточек» высокими платформами для удобства пассажиров. В этом году началась модернизация остановочного пункта «Первомайская» в Екатеринбурге, на очереди еще 9 платформ на 6 станциях. Свердловская область субсидирует часть затрат на строительство.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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