«Ласточки» пустят до Шали и Кушвы

С ближайшей пятницы «Ласточка» будут доезжать до Кушвы и Шали. Правда, в эти населенные пункты скоростной электропоезд будут пускать два раза в неделю по одному составу.

Новый график движения поездов заработает с 12 января. Как сообщили в СвЖД, по пятницам и воскресеньям вечерняя электричка Екатеринбург – Нижний Тагил будет следовать до Кушвы, а Екатеринбург – Кузино до Шали. Из Екатеринбурга «Ласточка» будет выезжать в 19:03 (здесь и далее время местное), останавливаться на станциях ВИЗ, Верх-Нейвинск, Невьянск, Нижний Тагил, Смычка, Баранчинская и Гороблагодатская. В Кушву поезд приедет в 22:03, время в пути – 3 часа. В обратном направлении из Кушвы «Ласточка» №7072 будет отправляться по субботам и понедельникам в 06:05, прибывать в Екатеринбург в 09:25. Время в пути составит 3 часа 20 мин.

«Ласточка» до Шали из облцентра будет отправляться в 17:52, она сделает остановки на станциях ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Северка, Хрустальная, Новоталица, Первоуральск, Подволошная, Билимбай, Коуровка, Кузино, Сабик и Сарга. Время в пути – 2 часа 33 минуты, на конечную станцию поезд прибудет в 20:25. Из Шали «Ласточка» будет отправляться по понедельникам в 04:41, по субботам в 06:29, с прибытием в Екатеринбург в 07:15 и 08:55 соответственно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

Спасатели назвали причину крупного пожара на складе пластика. / Дорогу Ревда – Дегтярск – Курганово закрыли из-за плохого состояния: второй раз за месяц (ФОТО). / Легитимность сбора подписей в поддержку Путина в Свердловской области под угрозой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»