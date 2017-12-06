Требования ФСБ можно игнорировать: за несоблюдение мер безопасности на ЧМ отелям ничего не будет

За несоблюдение требований безопасности в преддверии ЧМ по футболу отелям и хостелам не грозит никакая ответственность. Как признался сегодня представитель Росгвардии, которая совместно с ФСБ проверяет средства размещения, все требования носят рекомендательный характер. Правда, все может измениться в следующем году.

Напомним, постановление правительства о мерах антитеррористической безопасности в отелях было принято еще в апреле 2017 года. Согласно документу, все средства размещения должны делиться на четыре категории в зависимости от разных факторов опасности. Категорию отелям присуждает Росгвардия и ФСБ. Эти же ведомства должны проводить проверки – насколько отели соответствуют требованиям, указанным в постановлении. В случае несоответствия, Росгвардия и ФСБ выписывает рекомендации – устранить недочеты. Сделать это нужно в течение года, – уверяет Росгвардия. Однако, как выяснилось, вовсе необязательно. В этом признался сегодня на совещании в Екатеринбурге представитель местной Росгвардии старший лейтенант Александр Самойлов.

«Ответственности за неисполнение рекомендаций, выданных Росгвардией и ФСБ, пока нет. Все требования носят рекомендательный характер. Штрафов нет», – ответил Самойлов на вопрос владельцев хостелов, которые получили предписания после рейдов.

Несмотря на это, сами отельеры уверяют, что они соблюдают все меры антитеррористической безопасности, а проверки Росгвардии и ФСБ проходят регулярно. Как ранее писал РИА «Новый День», крупные отели уже модернизировали систему видеонаблюдения, закупили ручные металлодетекторы, увеличат к ЧМ штат. Также в отелях будут предусмотрены дежурства представителей ФСБ, МВД и Росгвардии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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