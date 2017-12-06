Скворцова «жестко разберется» с больницей, где умершего пациента «забыли» под лестницей

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова обещала разобраться со случаем в Алапаевске, где тело умершего пациента два дня лежало под лестницей.

Как ранее сообщал «Новый День», дикая история произошла в Свердловской области в ноябре. Жителя Артемовского доставили в местную больницу с подозрением на инсульт, а оттуда отправили за 70 километров – в Алапаевскую городскую больницу, поскольку в Артемовском теперь таких пациентов не обслуживают. Через несколько дней мужчина скончался там от инфаркта. Родственники обратились в ритуальное агентство, представители которого не могли найти тело. Оказалось, что труп два дня пролежал в подвале больнице, а не в морге.

По сообщению ТАСС, эту историю рассказал сегодня на правительственном часе в Госдуме свердловский депутат Дмитрий Ионин. «Что касается этого вопиющего случая, обещаю вам самым жестким образом с этой ситуацией разобраться. Здесь присутствует Михаил Альбертович [Мурашко, глава Росздравнадзора], считайте, что я даю поручение разобраться, мы вам доложим», – ответила ему Скворцова.

Москва, Алапаевск, Екатеринбург, служба информации

Москва, Алапаевск, Екатеринбург. Другие новости 06.12.17

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