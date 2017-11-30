СКР занялся историей пациента, который умер и сгнил «под лестницей» в больнице на Урале

Следственный комитет начал проверку в связи с получившей огласку вопиющей историей пациента, который умер в больнице города Алапаевска (Свердловская область) и двое суток, по утверждению родственников, пролежал под лестницей в медучреждении. Труп попросту не могли перевезти в морг. За это время тело успело разложиться, и хоронить мужчину пришлось в закрытом гробу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о начавшейся доследственной проверке нашему агентству сегодня сообщил пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, в суть истории сейчас вникают сотрудники следственного отдела по Алапаевску областного СКР. Они уже связались с родственниками скончавшегося мужчины. По результатам проверочных мероприятий в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Напомним, сестра умершего мужчины Ирина Яковлева ранее рассказала РИА «Новый День», что ее брата доставили сначала в больницу Артемовского. Врачи заподозрили инсульт и отправили больного за 70 километров – в Алапаевскую городскую больницу, поскольку в Артемовском после реформы здравоохранения теперь таких пациентов не обслуживают. Через несколько дней в медучреждении Алапаевска мужчина скончался от инфаркта.

Родственники обратились в ритуальное агентство, представители которого изначально не могли найти тело. Оказалось, что труп два дня пролежал в подвале больнице, а не в морге. «В морг тело поступило только спустя двое суток после смерти. Как рассказали работники службы «Ритуал-сервис», труп хранился в больнице под лестницей, и в морг поступил уже основательно разложившимся. Поэтому родственники и друзья покойного, приехавшие на похороны 22 ноября из Тобольска, Уфы, Екатеринбурга, а также проживающие в Артемовском, не смогли по-человечески проститься с дорогим для них человеком. Гроб открыть оказалось невозможным», – заявила собеседница агентства.

По мнению родственников, врачи грубо нарушили федеральное законодательство. В областном минздраве считают, что действовали в рамках закона. По словам представителей ведомства, тело мужчины хранилось в специальном помещении, где поддерживается необходимая температура.

Между тем, представители «Ритуал-сервис» сообщили РИА «Новый День», что не в первый раз сталкиваются в Алапаевске с подобным случаем. По их мнению, причиной тому служит обязанность по оплате услуг персонала больницы, которые транспортируют трупы, о чем родственникам умерших не всегда сообщают. «Дело в том, что в больнице необходимо заплатить 1,5 тысячи рублей, и только в этом случае тело будет доставлено из медицинского учреждения в морг, который, к слову, находится буквально через дорогу. Бесплатно никто этого делать не будет. То есть при больнице действует некая организация, в которую нужно обращаться. В нашем случае никто родственникам об этом не сообщил. Они и подумали: человек умер, дальше дело уже за ритуальщиками. Потому что всегда было так – человек умер, его медики доставили в морг, а оттуда уже похоронная служба везет на кладбище. К сожалению, ЧП, о котором мы с вами говорим, доставившее немало печали близким мужчины, далеко не первое в Алапаевске. В других городах, где мы работаем, такого бардака нет – там тела бесплатно доставляют в морги», – пояснили сотрудники «Ритуал-сервис».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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