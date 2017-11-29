На Урале пациент умер и сгнил в больнице – тело два дня не могли увезти в морг

На Среднем Урале произошла вопиющая история, схожая с трагедией в Смоленске, где пациент умер в коридоре больницы, не дождавшись помощи медиков. В Алапаевске скончался мужчина и двое суток, как утверждают родственники, пролежал под лестницей в медицинском учреждении. За это время тело успело разложиться, хоронить мужчину пришлось в закрытом гробу. Представители ритуального рынка заявляют, что подобные ЧП в Алапаевске – не редкость.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клубок фатальных событий начался с того, что на станции Егоршино жителю Артемовского Виктору Х. стало плохо, вызванная бригада скорой помощи не приехала. В связи с этим, по словам его сестры Ирины Яковлевой, друг отвез товарища в больницу Артемовского. Произошло это вечером 15 ноября. Врачи заподозрили инсульт и отправили больного за 70 километров – в Алапаевскую городскую больницу, поскольку в Артемовском после реформы здравоохранения теперь таких пациентов не обслуживают.

Мужчина скончался около девяти часов утра 19 ноября, буквально через пару часов из Артемовского к нему приехали родственники с передачей. И узнали, что он умер. Им выдали вещи пациента и сообщили о необходимости обратиться к ритуальщикам. По возвращении домой они позвонили на следующий день в артемовский «Ритуал-сервис».

«Там сказали, что нужно ехать в морг города Алапаевска, передать одежду для подготовки тела к похоронам, паспорт умершего и заплатить 4 тысячи работникам за подготовку тела. Поехали туда. В алапаевском морге заявили, что тело еще не поступило, но вещи и паспорт взяли. А вот деньги предложили отдать ритуальщикам. Поскольку от Артемовского до Алапаевска путь неблизкий, вся информация артемовским ритуальщикам была передана только на следующее утро, 21 ноября. Те созвонились с моргом и выяснили, что тело в морг так и не доставили. Но им сказали, куда надо позвонить в Алапаевске, чтобы тело забрали из больницы и перевезли в морг, – рассказала Яковлева. – Таким образом, в морг тело поступило только спустя двое суток, после того, как артемовские ритуальщики созвонились с алапаевским моргом и договорились о доставке тела. Как рассказали работники службы «Ритуал-сервис», тело покойного хранилось все это время в больнице под лестницей, и в морг труп поступил уже основательно разложившимся. Поэтому родственники и друзья покойного, приехавшие на похороны 22 ноября из Тобольска, Уфы, Екатеринбурга, а также проживающие в Артемовском, не смогли по-человечески проститься с дорогим для них человеком. Гроб открыть оказалось невозможным».

Близкие скончавшегося мужчины теперь задаются вопросом: кто обязан доставлять тело в морг, если человек умер в больнице? Судя по медицинскому свидетельству о смерти, выданному в морге Алапаевска 21 ноября (документ имеется в распоряжении редакции), врач-паталогонатом Вадим Рогожин произвел патолого-анатомическое вскрытие тела Виктора Х. Диагноз – «инфаркт мозга, вызванный закупоркой мозговых артерий».

Сестра погибшего указывает на то, что согласно ст. 67 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» порядок проведения вскрытия определяется Минздравом РФ. В приказе министерства «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий» написано, что направление на вскрытие тел умерших в медицинских организациях организует заведующий отделением, в котором находился пациент на момент наступления смерти, а в случае его отсутствия – дежурный врач.

«Наше мнение: алапаевские врачи грубо нарушили приказ Минздрава и оставили тело умершего пациента разлагаться в больнице. Тем самым они проигнорировали требование закона об основах охраны здоровья граждан, гласящего, что вскрытие проводится с соблюдением достойного отношения к телу умершего человека и сохранением его анатомической формы. Фактически же нашего родственника сгноили в больнице, это жуткий удар для нас», – заключила собеседница агентства.

«Новый День» обратился за официальным комментарием в Министерство здравоохранения Свердловской области. По словам пресс-секретаря министерства Константина Шестакова, главврач Алапаевской больницы подтвердил ему факт смерти упомянутого выше пациента и то, что в медицинском учреждении проводилось его вскрытие 21 ноября. «Однако, вопреки некоторым заявлениям, тело мужчины находилось в специально оборудованном помещении для трупов, где поддерживается постоянная необходимая температура. Эта комната находится в подвальном помещении. Тело там находилось в установленный законом срок (до трех суток). То есть труп не лежал под лестницей, не находился в палате, а, повторюсь, находился в специализированном помещении. Все законодательные нормы были соблюдены. Если от родственников мужчины будет какая-либо жалоба – в адрес главврача или в вышестоящую организацию, мы проведем проверку и дадим ответ», – заявил собеседник агентства.

Между тем, представители «Ритуал-сервис» (принадлежит ИП Вельнякина И.Р.) сообщили РИА «Новый День», что не в первый раз сталкиваются в Алапаевске с подобным случаем. По их мнению, причиной тому служит обязанность по оплате услуг персонала больницы, которые транспортируют трупы, о чем родственникам умерших не всегда сообщают.

«Дело в том, что в больнице необходимо заплатить 1,5 тысячи рублей, и только в этом случае тело будет доставлено из медицинского учреждения в морг, который, к слову, находится буквально через дорогу. Бесплатно никто этого делать не будет. То есть при больнице действует некая организация, в которую нужно обращаться. В нашем случае никто родственникам об этом не сообщил. Они и подумали: человек умер, дальше дело уже за ритуальщиками. Потому что всегда было так – человек умер, его медики доставили в морг, а оттуда уже похоронная служба везет на кладбище. К сожалению, ЧП, о котором мы с вами говорим, доставившее немало печали близким мужчины, далеко не первое в Алапаевске. В других городах, где мы работаем, такого бардака нет – там тела бесплатно доставляют в морги», – сообщили сотрудники «Ритуал-сервис».

Екатеринбург, Игнат Бакин

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