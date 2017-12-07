И снова здравствуйте: заксобрание решило собраться перед Новым годом еще раз

Депутаты Свердловского заксобрания решили все-таки провести еще одно пленарное заседание перед Новым годом – 19 декабря.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, основным вопросом станет внесение изменений в бюджет 2017 года. Кроме того, в повестку включены вопросы, связанные с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным. Речь идет о внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской области, в закон об отдельных вопросах подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципальных образований и так далее. По данным источника РИА «Новый День» в заксо, изменения в схему выборов депутатов Екатеринбургской гордумы обсуждаться не будут.

Напомним, ранее депутаты предполагали, что последнее в этом году заседание состоится 5 декабря.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

На Урале женщина отсудила 150 тысяч у владельца собаки, насмерть загрызшей ее мужа. / Лиханов снова возглавил Верхотурье. Теперь в качестве «сильного мэра». / Житель Екатеринбурга пытался разрубить топором дверь, чтобы остановить пьянство жены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»