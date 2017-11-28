Свердловское заксобрание уйдёт на каникулы на два месяца уже через неделю

Осенняя сессия Свердловского заксобрания может завершиться уже на следующей неделе, по окончании пленарного заседания 5 декабря.

Эту информацию подтвердил РИА «Новый День» председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. По его словам, комитеты так активно работали в течение осени, что появилась возможность отказаться от проведения ранее запланированного заседания 19 декабря. На последнем заседании, как ожидается, депутаты примут во втором и третьем чтении проект бюджета на 2018 год, одобрят программу госгарантий по медицинской помощи, а также примут несколько законопроектов.

Дата первого заседания весенней сессии пока не утверждена, но известно, что оно состоится не раньше начала февраля.

Напомним, в 2018 году народные избранники обойдутся областной казне в 108 млн 77 тысяч рублей. Председателю заксобрания Людмиле Бабушкиной на 2018 год положено содержание в 5 млн 948 тысяч рублей, что на 4,5 % выше, чем в 2017 году, в связи с индексацией фонда оплаты труда работников и прочих расходов. На 5,1 % вырастут зарплаты (с учетом премий) 30 депутатов, работающих на платной основе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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