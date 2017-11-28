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Вторник, 28 ноября 2017, 14:16 мск

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Свердловское заксобрание уйдёт на каникулы на два месяца уже через неделю

Свердловское заксобрание уйдёт на каникулы на два месяца уже через неделю

Осенняя сессия Свердловского заксобрания может завершиться уже на следующей неделе, по окончании пленарного заседания 5 декабря.

Эту информацию подтвердил РИА «Новый День» председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин. По его словам, комитеты так активно работали в течение осени, что появилась возможность отказаться от проведения ранее запланированного заседания 19 декабря. На последнем заседании, как ожидается, депутаты примут во втором и третьем чтении проект бюджета на 2018 год, одобрят программу госгарантий по медицинской помощи, а также примут несколько законопроектов.

Дата первого заседания весенней сессии пока не утверждена, но известно, что оно состоится не раньше начала февраля.

Напомним, в 2018 году народные избранники обойдутся областной казне в 108 млн 77 тысяч рублей. Председателю заксобрания Людмиле Бабушкиной на 2018 год положено содержание в 5 млн 948 тысяч рублей, что на 4,5 % выше, чем в 2017 году, в связи с индексацией фонда оплаты труда работников и прочих расходов. На 5,1 % вырастут зарплаты (с учетом премий) 30 депутатов, работающих на платной основе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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