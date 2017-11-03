Евгению Куйвашеву повысят зарплату на 4%, его замам – на 16%, депутатам заксо – на 5%

Расходы свердловского областного бюджета по статье «Общегосударственные вопросы», подразумевающей содержание органов власти, в 2018 году на 11 млн превысят планку в 8 млрд рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно проекту областного бюджета, зарплата губернатора Евгения Куйвашева с нового года будет проиндексирована на 4%. Годовой фонд оплаты труда главы региона запланирован в объеме 6 млн 805 тысяч рублей. Гораздо дороже, чем сам губернатор, традиционно обходится его администрация – на ее содержание в 2018 году выделят 464 млн 298 тысяч рублей, впрочем, это на 7 млн рублей меньше, чем в 2017 году.

Председателю заксобрания Людмиле Бабушкиной на 2018 год положено содержание в 5 млн 948 тысяч рублей, что на 4,5 % выше, чем в 2017 году, в связи с индексацией фонда оплаты труда работников и прочих расходов. На 5,1 % вырастут зарплаты (с учетом премий) 30 депутатов, работающих на платной основе. Все вместе народные избранники обойдутся казне в 108 млн 77 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования на содержание заместителей губернатора в 2018 году составят в сумме 41 млн 069 тысяч рублей, что на 16,0 % больше текущего года «в связи с индексацией фонда оплаты труда и прочих расходов».

Пять судей Уставного Суда Свердловской области в 2018 году получат 17 млн 282 тысячи рублей, аппарат суда – более 25 млн.

На 10,4 % вырастут в 2018 году затраты на содержание администраций управленческих округов, что связано с индексацией фонда оплаты труда работников и «прочих расходов», а также выделением дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение новой оргтехники. Напомним, на этой неделе стало известно о введении новых должностей – заместителей управляющих управленческими округами, что также увеличило расходы. В общей сложности округа обойдутся казне в сумму 181 млн 277 тыс. рублей. Выяснить – зачем нужны эти замы и траты на их содержание, депутатам заксо не удалось, глава минфина на этот вопрос ответила просто: так решила соответствующая комиссия.

Существенно возрастут в будущем году и затраты на содержание депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и их помощников. На членов нижней палаты парламента (их, напомним, 14) будет выделено 40 млн 651 тысяча рублей, верхней (их двое – Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий) – 6 млн 358 тысяч рублей. Впрочем, отметим, что средства на содержание федеральных парламентариев перечисляются региону из федерального бюджета.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.11.17

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