В Екатеринбурге будут судить феминистку за пикет у Храма на Крови

В Екатеринбурге сегодня состоится заседание суда по делу феминистки Лизы Ветровой – якобы нарушившей правила одиночного пикетирования. Полицейские увезли ее в отделение прямо из университета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в 16:30 Кировский районный суд Екатеринбурга должен рассмотреть материалы полиции по 21-летней студентке УрФУ Елизавете Ветровой. В июле этого года, накануне приезда Владимира Путина, она была подвергнута приводу в полицию за участие в одиночном пикете у Храма на Крови. До этого административный протокол, составленный полицейскими, был несколько раз возвращен в полицию для доработки.

Накануне полицейские забрали девушку в ОП №1 прямо с лекции в УрФУ, чтобы там вручить ей повестку в суд.

Напомним, феминистка была задержана при проведении серии одиночных пикетов вместе со своей соратницей Яной Лысаковой. Полицейские сочли, что они стояли ближе друг к другу, чем на 50 метров, и составили протоколы об административном нарушении.

Екатеринбург, служба новостей

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