На ВИЗе без отопления остались 200 домов – МЧС обещает починить трубы до 23:00 (ФОТО)

На ликвидацию крупной коммунальной аварии в Верх-Исетском районе брошены силы МЧС. На перекрестке улиц Токарей и Ключевской, где произошел прорыв магистрали теплоснабжения, работают уже четыре аварийно-восстановительные бригады ЕТК.

Работники завершили раскопки и проводят сварку на повреждённом участке трубопровода. Для освещения работ в темное время суток к месту аварии направлена световая башня пожарно-спасательной части Екатеринбурга.

По уточненным данным регионального управления МЧС, в зону ограничения теплоснабжения попали 180 жилых домов и 27 социально-значимых объектов. До завершения ремонта тепло в жилой фонд будет подаваться по затухающей схеме.

Управляющая компания расклеила в подъездах жилых домов объявления для информирования жителей. Кроме того, МЧС организовала рассылку СМС горожанам о ходе ликвидации аварии. Тепло в домах должно появиться к 23:00, обещают в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

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