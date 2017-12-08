Отопление дали ночью, воду – утром: на ВИЗе устранили крупную аварию

На ВИЗе устранили последствия крупной коммунальной аварии, специалистам пришлось экстренно менять шесть метров трубы. Отопление в квартирах появилось ночью, горячая вода пробежала к утру, – сообщают жильцы отключенных домов.

Напомним, накануне утром прорвало трубу на пересечении улиц Ключевская и Токарей. На место сразу выехали ремонтные бригады. Но жилые дома в районе улиц Крауля, Мельникова, Заводской пришлось отключить от тепла и ГВС. Всего под отключение попали 180 жилых домов и 27 социальных объектов.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, работы велись с 9 утра до 10 часов вечера, после чего началось подключение домов к ГВС и теплу.

«На месте повреждения работали две ремонтные бригады с применением спецтехники. Специалисты заменили 6 метров трубы диаметром 500 мм. Работы велись с 9:00 до 22:00, отопление помещений в районе улиц Крауля, Мельникова, Заводской обеспечивалось по затухающей схеме, горячее водоснабжение (ГВС) – по обратному трубопроводу. Ремонтные работы закончены, параметры теплоснабжения и ГВС полностью восстановлены», – сообщили в ЕТК.

Жители отключенных домов сообщают, что тепло в квартиры стало возвращаться после 12 ночи. Из кранов с горячей водой до утра бежала холодная. «Утром 30-40 минут пропускали, чтобы пошла нормальная горячая вода. Бежала почти ледяная», – сообщают жители одного из домов на ВИЗе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

Новогоднее настроение пришло в Екатеринбург со снегом. / В столовых престижных школ Екатеринбурга сотрудники работали по поддельным санкнижкам, возбуждены уголовные дела. / 8 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»