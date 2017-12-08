Во время сильного снегопада два человека погибли в ДТП под Невьянском

Водитель «Шкоды Октавия» и его пассажир погибли в ДТП на 66-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил возле города Невьянска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, сегодня около 10 часов утра во время сильного снегопада 32-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель и его пассажир, мужчина 1977 года рождения, скончались на месте происшествия.

Два других пассажира, которые сидели на заднем сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы и были доставлены в центральную больницу Невьянска. Инспекторами ГИБДД установлено, что хотя на иномарке и были установлены зимние шины, они были сильно изношены и не обеспечивали безопасности при движении в сложных погодных условиях. Также выявлены недостатки зимнего содержания дороги.

Напомним, утренний снегопад привел к настоящему хаосу на трассе Екатеринбург – Ревда. ДТП на этом участке автодороги фиксировались сегодня буквально через каждые 200 метров. В одном из них пострадал экипаж скорой помощи.

Невьянск, служба информации

Невьянск. Другие новости 08.12.17

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