На трассе Пермь – Екатеринбург легковушка столкнулась с двумя грузовиками, водитель погиб

Авария произошла накануне на 257-м километре трассы Пермь – Екатеринбург. Mitsubishi Galant, обгоняя один грузовик, врезалась на встречке в другой тягач. У автомобиля вырвало двигатель. Водитель погиб на месте, взрослый пассажир и маленький ребенок доставлены в больницу.

К ликвидации последствий аварии привлекались силы МЧС. Как сообщает пресс-служба ГУ по Свердловской области, пострадавших из машины пришлось извлекать с помощью специнструментов.

Портал «Русские дороги» пишет, что момент аварии попал на видеорегистратор. Автомобиль Mitsubishi Galant шел на обгон тягача MAN, но водитель не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с грузовиком Volvo. У легковушки вырвало двигатель, который отбросило на MAN. Удар пришелся на водительское место легковушки, водитель погиб. 32-летний пассажир с переднего сидения и 2-летний ребенок, находившийся сзади в кресле, доставлены в больницу Бисерти.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.12.17

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