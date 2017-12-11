Более 400 аварий и десять погибших: итоги снегопадов на Среднем Урале

В Свердловской области в выходные произошло более 400 ДТП. Во всех этих случаях аварии происходили на неочищенных от снега дорогах, с накатами и рыхлым снегом.

В ГИБДД по Свердловской области сегодня представили удручающую статистику по ДТП за выходные, когда шел снег. Травмы получили 36 человек в 27 ДТП, погибло за два дня десять человек, в том числе один ребенок. В прошлом году при большем количестве ДТП с пострадавшими (34 ДТП, ранены 46 человек), ни один человек не погиб. Также получили травмы три ребенка, два из них – пассажиры, это 300% от прошлогоднего показателя. В ГИБДД уточняется, что 90 % аварий произошло на трассах из-за того, что водители выезжали на встречную полосу. Водители-виновники не учли состояние дороги, неправильно выбирали скорость, не могли справиться с управлением при обгонах.

«Также при обследовании мест ДТП с пострадавшими и погибшими установлено, что во всех случаях ДТП сопутствующим фактором явились неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия рыхлого снега на проезжей части, снежного наката, неочищенных обочин. За три дня сотрудниками ГИБДД Свердловской области составлено 12 протоколов по ст. 12.34 КоАП РФ, вынесено 19 определений, для устранения выявленных недостатков выдано 487 предписаний, – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, из-за ужасного состояния дороги 10 декабря ГИБДД закрыла для общественного транспорта Ревда – Дегтярск – Курганово. Впрочем, один из пассажиров автобуса рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что примерно в четыре часа вечера в воскресенье ехал по этой трассе на своем авто – и без каких бы то ни было препятствий.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

Слух дня: полицейским дали задачу составить реестр реконструкторов – владельцев кремниевых ружий. / Велосипед Куйвашева ушел с молотка за 1,5 миллиона рублей. / Коммунальщики отправляли канализационные стоки в приток реки Тагил (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»