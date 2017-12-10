В страшном столкновении Nissan с грузовиком умер 10-летний мальчик

Сегодня в 11 утра на дороге Пермь – Екатеринбург недалеко от Красноуфимска Nissan выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Volvo. От сильного удара, пришедшегося на заднюю часть легковушки, на месте ДТП скончался 10-летний ребенок. Также в больницу с серьезными травмами доставлена пассажирка, у водителя – травмы ног.

По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, за рулем Nissan был 37-летний водитель. Машина двигалась из Красноуфимска. На 213-м километре дороги Пермь – Екатеринбург водитель при совершении обгона не справился с управлением и съехал сначала на обочину, а затем – на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовиком Volvo. Удар был такой силы, что грузовик выкинуло на обочину. Правую часть автомобиля Nissan полностью смяло.

В аварии погиб 10-летний мальчик, который ехал на заднем сиденье легковушки. Также пострадала пассажирка 1966 года рождения, она с тяжелыми травмами доставлена в больницу. У водителя – травмы ног.

Как отмечают госавтоинспекторы, одной из причин аварии могли стать изношенные шины «Ниссана». Ездить на таких по зимним дорогам небезопасно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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