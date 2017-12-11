На кольцовском тракте в массовом ДТП погиб водитель

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в которое угодили две легковые машины и КамАЗ. Авария случилась сегодня в районе 27-го километра Екатеринбургской кольцевой автодороги.

По предварительной информации ГИБДД, автомобиль «Форд Фокус», ехавший из Березовского в Екатеринбург, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с грузовиком КамАЗ. После этого иномарка отлетела на машину «Лада-2110», ехавшую со стороны Екатеринбурга.

Водитель «Форда», 35-летний мужчина, от полученных травм погиб на месте происшествия. Его водительский стаж составлял 16 лет. Полицейские установили, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Остальные участники аварии не пострадали. Окончательные выводы о причинах ДТП будут сделаны по окончании расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции отмечают, что на дорогах Екатеринбурга и Свердловской области сложилась крайне тяжелая ситуация с состоянием аварийности. Одна из причин ДТП, в которых гибнут водители и пассажиры – выезд на полосу встречного движения. В период снегопадов и установившейся холодной погоды дорожная полиция рекомендует водителям исключить передвижение по областным трассам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

В Екатеринбурге за коттедж в новогоднюю ночь в среднем просят 86,5 тысяч. / СК отказал в уголовном деле о зарплатных долгах на телеканале «Ермак». / До конца января в Свердловской области пересчитают избирателей-колясочников и незрячих. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»