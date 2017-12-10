ГИБДД закрыла дорогу Ревда – Дегтярск – Курганово из-за плохого состояния покрытия

Региональное управления ГИБДД по Свердловской области закрыло для автобусов движение по дороге Ревда – Дегтярск – Курганово. Ответственные за дорогу не приняли никаких мер по борьбе с последствиями снегопадов: дорога не обработана противогололедными материалами, и ездить по ней опасно.

«В связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и непринятием владельцем автодороги своевременных мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, сотрудниками ГИБДД введено временное ограничение движения маршрутных транспортных средств»,– говорится в сообщении ГИБДД.

В организации, которые осуществляют пассажирские перевозки на данном маршруте, направлены предписания об ограничении движения общественного транспорта. Автобусам не рекомендуется выходить на дорогу до устранения выявленных ГИБДД недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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