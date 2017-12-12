ГИБДД из-за нечищеных дорог закрыла движение автобусов в Среднеуральске

Госавтоинспекция временно запретила движение общественного транспорта по четырем маршрутам в Среднеуральске. Причиной стало неудовлетворительное состояние дорог.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, в данный момент закрыты улицы Советская, Калинина, Ленина, Уральская, Октябрьская и Исетская, по которым курсируют маршруты № 110, 111, 223 и 337. Городским перевозчикам направлены предписания об ограничении движения автобусов до устранения недостатков на дорогах. Такие меры введены из-за опасного состояния проезжей части после снегопадов – везде отмечается колея, накат и валы снега. При этом дорогие не обрабатываются противогололедными реагентами.

Ранее, напомним, ГИБДД из-за плохого состояния покрытия закрыла для общественного транспорта дорогу Ревда – Дегтярск – Курганово.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

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