Дорогу Ревда – Дегтярск – Курганово закрыли из-за плохого состояния: второй раз за месяц (ФОТО)

Сегодня утром на 7 км дороги Ревда – Дегтярск столкнулись два автомобиля. Одной из причин аварии стало ужасное состояние дороги. Гаишники закрыли движение на этом участке. Причем месяц назад сюда запрещали выезжать пассажирским автобусам – по тем же причинам.

Движение по дороге Ревда – Дегтярск – Курганово закрыто для общественного транспорта с сегодняшнего дня, с 15 часов. Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на такие меры Госавтоинспекция Ревды пошла, так как улично-дорожная сеть не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93, состояние дороги не обеспечивает безопасность дорожного движения. Дорога не чищена, есть накаты, шуга на проезжей части. Предписание на прекращение движение общественного транспорта уже получили ЗАО «Пассажирская автоколонна» и ЗАО «Дегтярское АТП».

При этом сегодня утром на 7 км этой дороги произошла авария, в которой пострадали три человека. 47-летняя женщина за рулем машины «ЗАЗ-Шанс» ехала со стороны Дегтярска в сторону Ревды, выбрала скорость, опасную для таких дорожных и метеоусловий. Женщина не справилась с управлением, машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Лада-2114» под управлением мужчины 1984 г.р. В результате ДТП травмы получили три человека: водитель и пассажир «Лады» и водитель «ЗАЗ-Шанс». Как оказалось, управлявшая ЗАЗом была пьяна. Однако это не единственная причина аварии – на месте ДТП были выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети.

Добавим, месяц назад, 10 декабря, эту дорогу гаишники уже закрывали – из-за того, что ответственные не приняли никаких мер по борьбе с последствиями снегопадов. Впрочем, пассажиры автобусов, которые ехали по дороге уже после того, как ее закрыли для общественного транспорта, никаких изменений не почувствовали, их везли этим путем без каких-либо проблем.

Екатеринбург, служба информации

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