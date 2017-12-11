Велосипед Куйвашева ушел с молотка за 1,5 миллиона рублей

Велосипед главы Свердловской области Евгения Куйвашева был продан за 1,5 миллиона рублей на благотворительном аукционе Екатерининской ассамблеи. Кто стал обладателем губернаторского транспорта, не сообщается.

Всего на благотворительном вечере, где продавались вещи известных уральцев, удалось собрать 23 миллиона рублей. Средства будут направлены на проект «Мастерские безграничных возможностей» ассоциации «Особые люди», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, Евгений Куйвашев выставил на продажу велосипед марки Townie, его средняя стоимость составляет около 30-35 тысяч рублей. «Летом и осенью с удовольствием ездил на нем по Екатеринбургу. Отличная и надежная машина (и в декларации можно не указывать)», – отчитался губернатор в своем Instagram.

Впрочем, внимательные пользователи заметили, что это вовсе не тот велосипед, на котором Куйвашев катался во время избирательной кампании. Например, в трех поездках – по Шарташу, по центру Екатеринбурга и на открытии участка ЕКАДа – велосипед у губернатора был другой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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