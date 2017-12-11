До конца января в Свердловской области пересчитают избирателей-колясочников и незрячих

Изменения в областной избирательный кодекс, которые будут приняты на заседании заксо 19 декабря, в основном касаются гарантий прав избирателей с ограниченными возможностями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня законопроект опубликован на официальном сайте заксо. В нем говорится, что Пенсионный фонд РФ обязан дважды в год, в январе и в июле, предоставлять в областной избирком информацию о численности в муниципалитетах избирателей-инвалидов, в том числе колясочников, незрячих людей, использующих собак-поводырей, а также неслышащих. Органы соцзащиты обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации избирательных прав инвалидов.

Напомним, ранее ожидалось, что последнее заседание заксо состоится 5 декабря, но затем было назначено еще одно. В заксо сообщают, что перед выборами президента необходимо привести областной избирательный кодекс в полное соответствие с федеральным. Никаких изменений в схему муниципальных выборов, уверяют депутаты, в этом году вноситься не будет.

Екатеринбург, служба информации

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