В Екатеринбурге за коттедж в новогоднюю ночь в среднем просят 86,5 тысяч

В Екатеринбурге повысилась плата за аренду коттеджей на Новый год. Теперь отметить компанией праздник в среднем можно за 86,5 тысяч рублей.

Год назад аренда коттеджей в Екатеринбурге тоже не отличалась гуманным ценником, но все-таки стоимость была ниже – 78,4 тысячи рублей. При этом к концу этого года количество предложений сократилось на треть, выставляется всего 60 объектов. Самый дорогой коттедж в пределах Екатеринбурга сдается в Чкаловском районе. Дом площадью 320 «квадратов» компания до 20 человек может снять за 120 тысяч. А за самый дешевый в Кировском районе просят 50 тыс. руб. без ограничений по числу гостей.

Квартиры компаниям для застолья в Екатеринбурге сдают традиционно редко – многие владельцы, опасаясь недовольства соседей, специально указывают, что гуляние невозможно. Те, кто рискует в новогоднюю ночь сдать жилье для компаний, тоже пытаются выгадать по максимуму. В частности, собственник, сдававший в обычное время квартиру на ВИЗе почти за 5 тыс. руб. в сутки, готов с 31 января этого года по 2 января следующего года пустить компанию из 6 человек за 8,5 тыс. руб. в сутки. Для сравнения – владельцы коттеджей ценник в среднем завышают в 10 раз.

«Сложно точно сказать, почему в этом году сократилось число коттеджей для аренды в новогоднюю ночь. В целом в этом сегменте информация часто циркулирует по «сафанному радио», а бронирование привлекательных предложений происходит еще осенью», – пояснила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

РИА «Новый День» ранее рассказывало, как сэкономить на аренде недвижимости в новогодние праздники и как избежать проблем при бронировании дома. Советы экспертов актуальны и сейчас.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.12.17

СК отказал в уголовном деле о зарплатных долгах на телеканале «Ермак». / До конца января в Свердловской области пересчитают избирателей-колясочников и незрячих. / Живодерка из Хабаровска вышла замуж в колонии за уральца (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»