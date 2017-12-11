За время снегопадов из Екатеринбурга вывезли 15 500 тонн снега

За последние трое суток с улиц Екатеринбурга убрали 15,5 тысячи тонн снега, а на дороги высыпали 230 тонн «Бионорда». Коммунальщики отчитались о работе в выходные дни.

По данным пресс-службы мэрии Екатеринбурга, ежедневно на улицы города выходило не менее 250 единиц специализированной техники и сотни рабочих. В итоге к утру понедельника смогли убрать и вывезти на специализированные полигоны почти 15 500 тонн снега. За это же время коммунальщики рассыпали более 230 тонн «Бионорда» и почти 50 тонн мелкофракционного щебня.

Больше всего снега вывезли в ночь с воскресенья на понедельник. Снегопады закончились и позволили работать в полную силу. Со вчерашнего вечера на полигоны отправили 7400 тонн снега.

Напомним, за минувшие выходные в Свердловской области из-за снегопадов произошло 400 аварий, 10 человек погибли. На этой неделе синоптики не прогнозируют больших осадков. Зато похолодает, на севере – до -25.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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