Конец свободной торговли: что ждет владельцев огнестрельных раритетов в новом году

В этом году сотрудники правоохранительных органов стали активно интересоваться историками-реконструкторами. Теми, кто с оружием в руках копируют памятные сражения вроде Бородинской битвы Отечественной войны 1812 года. В руках что условные французы, что защитники Отечества держат боевые ружья (фузеи, штуцеры) – холостые выстрелы из которых вызывают облака дыма и массу восторга у зрителей. Пока кремневое оружие свободно продается в Сети на профильных порталах и интересно только узкому кругу любителей истории. Однако оружие образца начала XIX века может быть опаснее автомата Калашникова. На носу президентские выборы и чемпионат мира по футболу, и только недавно этот сегмент начали обрабатывать силовики. С 1 января 2018 в силу вступает закон, требующий лицензий от владельцев такого оружия. Выяснилось, что уже были и убийства, и самоубийства из огнестрельных раритетов, но на них не обращали должного внимания. Как опыт прусского короля Фридриха Великого озадачил силовиков – читайте в материале РИА «Новый День».

Патриотизм как двигатель торговли

Заряжание кремневого оружия дело не слишком простое. Берется круглая свинцовая пуля, обвернутая в кожу. Кожа раскусывается, после чего пуля вбивается в ствол. В позапрошлом веке не было стандартизации и все делалось на глаз. Поэтому изготовление пули под нужный калибр происходило приблизительно. Сейчас тоже копии тогдашнего оружия изготовляют разные энтузиасты, и ситуация изменилась мало. В XIX веке, если пуля плохо входила в ствол, ее буквально забивали деревянными молотками. Потом в полуметровый ствол мушкета засыпается порох. А дальше прижал к плечу – и либо выстрел, либо осечка. Как и двести лет назад, важно следить за тем, чтобы в ствол после осечки не была забита вторая пуля. Это может привести к разрыву ружья во время выстрела и тяжким увечьям для стрелка.

Охотничьи ружья, огнестрельное оружие, находящееся на вооружении ЧОПов, и боевое травматическое оружие – все требует лицензирования. Стволы времен Пушкина и Лермонтова, а то и более ранних периодов, пока можно приобретать без лицензии.

Оружием, которое воспринималось ранее как потешное, открыто торгуют на специализированных сайтах вроде guns.ru и других, и в принципе приобретают его, как правило, реконструкторы для придания пущей достоверности своим мероприятиям. Прайс может доходить до двухсот тысяч рублей, и продавцы не скрывают, что оружие может находиться в боевом состоянии. Пик продаж, в связи повышением интереса к реконструкциям и подъемом патриотического настроения, пришелся на 2015-2017 гг.

Отметим, свинцовую пулю под соответствующий калибр изготовить можно хоть у себя дома – поскольку патрона не требуется, а выплавить шарик из свинца под силу любому желающему. Соответственно, контроль создания пуль для мушкетов, фузей, штуцеров, пищалей и иже с ними вообще не поддается контролю.

Фридрих Великий, которого неожиданно вспомнили

После того, как в начале года по всей стране пошли протестные акции, вопрос неучтенного оружия встал довольно остро, особенно в Москве, где реконструкторских клубов огромное количество. Весьма актуальной стала прошлогодняя история в Ростове-на-Дону с врачом дорожной больницы Северо-Кавказской железной дороги Николаем Кузьменко, который в состоянии алкогольного опьянения в Ростове застрелил двух человек из французского кремневого пистолета Le Page. А впереди выборы президента и чемпионат мира по футболу.

При изучении проблемы выяснилось, что в случае уличных столкновений подобное оружие может только выглядеть анахронизмом пушкинской эпохи, а на деле быть довольно боеспособным и нести гигантский деморализующий эффект. Например, егеря в армии прусского короля Фридриха Великого были настолько вышколены, что в течение минуты ухитрялись совершать до пяти прицельных выстрелов по противнику.

В распоряжении нашей редакции имеются фото современных ранений, полученных от короткоствольного дульнозарядного оружия. При его помощи был совершен суицид, и криминалисты предоставили фото смертельного ранения, которые мы не станем публиковать по этическим соображениям. Одного выстрела, произведенного через подбородок, оказалось достаточно, чтобы верхняя часть черепной коробки взлетела до потолка. Более того, самодельные свинцовые шарики – пули для кремневого оружия, по действию схожи с пулями со смещенным центром тяжести – запрещены к применению в ходе военных действий из соображений гуманизма. Свинцовые шарики при попадании начинают «гулять по телу» – попав в корпус и повредив несколько внутренних органов, они могут выйти наружу, например, через руку, попутно оторвав и ее.

Опрошенные нами представители реконструкторских клубов отрицали наличие у них огнестрельного оружия, пусть даже столь архаического. Однако, судя по всему, государство воспринимает угрозу всерьез и уже принят закон, согласно которому с 1 января все кремневое оружие должно быть лицензировано.

На форумах реконструкторов это решение часто критикуется, мол, новый закон уничтожит движение на корню. Однако изготавливать копии подобного оружия, которые не получится использовать для боевых действий, чисто технически – это вряд ли неисполнимая задача.

Фото с сайта uprite.ru

Москва, Максим Бородин

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