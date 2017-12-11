В Свердловской области к ЧМ-2018 уберут 5 000 рекламных щитов – это половина от всех

В Екатеринбурге и на дорогах Свердловской области к ЧМ по футболу демонтируют 5 000 рекламных щитов и баннеров из 9 882 имеющихся. Половина рекламных компаний уже получили соответствующие предписания.

Как сообщили в МУГИСО, отчитываясь о своей работе с начала года, всего в этом году на территории Екатеринбурга и на автомобильных дорогах было зафиксировано 9 882 рекламных конструкции. 500 баннеров и щитов на маршрутах следования клиентских групп FIFA были демонтированы сотрудниками министерства в рамках подготовки к ЧМ. Из них – 108 щитов убрали на дороге к Кольцово.

Всего МУГИСО направило поручения о демонтаже 5000 рекламных конструкций в городе и на дорогах области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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