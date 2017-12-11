Еще один родственник действующего нотариуса записался на стажировку. «Здесь нет конфликта интересов», – считают в Минюсте

Среди персон, претендующих на стажировку у нотариуса, отметилась еще одна известная фамилия – речь идет о 36-летнем Александре Рабцевич, брате уже действующего нотариуса Олеси Рабцевич.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», его фамилия содержится в списке кандидатов на стажировку у нотариуса – правда, здесь нельзя утверждать, что карьерный путь к денежной должности идет благодаря положению его сестры. В списке уже несколько десятков желающих – зачастую лиц, далеких от групп влияния. Тем не менее, громкая фамилия не могла не привлечь к себе внимание.

Напомним, что 27 декабря состоится экзамен для лиц, претендующих на стажировку на должность нотариуса. Руководителями стажировки для ряда кандидатов неожиданно оказались собственные родители, уже занимающие этот пост.

Речь идет о нескольких молодых людях. Например, об Окунице Юлии Витальевне – дочери серовского нотариуса Виталия Окуницы. В списке есть и Елена Пискунова – дочь екатеринбургского нотариуса Виктории Пискуновой. Так совпало, что и Пискунова-старшая, и Окуница-старший являются нотариусами, которые будут руководить процессом стажировки, что вызывает ряд вопросов.

Между тем в Управлении министерства юстиции по Свердловской области не увидели в этом повода для беспокойства. «Здесь нет никакого конфликта интересов. Нотариат – это не госслужба», – заявила Елена Уманская, начальник отдела по вопросам адвокатуры и нотариата. Стоит отметить, что Олеся Рабцевич не входит в список руководителей стажировки.

Между тем инсайдеры склонны считать, что именно дети указанных нотариусов в будущем займут весьма привлекательные для юристов места. К слову, вакансии нотариусов появляются не так и редко, как принято считать, – 21 декабря пройдет конкурс на замещение должности нотариуса в Новоуральске – как правило, прежде чем попасть в Екатеринбург, неофитам предстоит работа в малых городах Свердловской области. https://newdaynews.ru/ekb/622190.html

Екатеринбург, Максим Бородин

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