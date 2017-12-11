Поборы в школе можно победить одним заявлением родителей – свердловская прокуратура

Причиной сохранения порочной практики принудительно-добровольного взыскания с родителей учащихся взносов остается отсутствие заявлений на руководителей учебных заведений со стороны недовольных граждан. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил прокурор Свердловской области Сергей Охлопков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нежелание родителей привлекать директоров школ и лицеев к установленной законом ответственности за поборы в большинстве случаев, со слов главного прокурора региона, объясняется просто: взрослые боятся репрессий в адрес своих чад со стороны преподавательского состава. «Поэтому и продолжаются такие ситуации: директор говорит: «Надо скинуться по копеечке, покрасим столы». Родители платят. Кто 5 рублей, кто 500.

А директора школ находятся тут между молотом и наковальней, при отсутствии финансов вынуждены привлекать родителей. И вот тут появляется слово «добровольность», которое по своей сути не образует оснований для состава преступления, таких как вымогательство и шантаж. Потому что мы сами несем деньги. И если и просят разобраться в ситуации, то не требуют привлечь к ответственности директора или завуча – боятся репрессий по отношению к ребенку. Всё это, конечно, неправильно, – отметил Охлопков. – Школы должны на 101% финансироваться из бюджета, у детей должно быть все. Но, к сожалению, такого нет. Но если кто-то напишет заявление, мы примем все необходимые меры. Но пока таких заявлений от родителей нет».

Очередной случай поборов произошел, например, этим летом в лицее № 110 в Екатеринбурге. Выяснилось, что с подачи руководства учебного заведения родителей заставляли вносить деньги в специальный фонд. Одна из заявительниц уточняла, что на протяжении 10 лет была вынуждена выплачивать в качестве «добровольных взносов» за своего ребенка по 5-10 тысяч рублей. Проведенная по факту жалобы проверка показала, что общественный фонд «110» был создан в 2005 году. Между ним и администрацией лицея был заключен договор о сотрудничестве, направленный на улучшение материально-технической базы учебного заведения. На счету фонда аккумулируются деньги, поступающие, в том числе, за счет внесения родителями добровольных взносов и пожертвований. Однако в нарушение ст. 582 Гражданского кодекса РФ отсутствовали заявления граждан, свидетельствующие о добровольности внесения денежных средств, договоры между родителями и фондом не заключаются. В связи с этим прокуратура потребовала от екатеринбургского лицея №110 прекратить практику принудительного взыскания с родителей учащихся взносов. Однако к ответственности ни директор, ни его заместители, привлечены не были.

«Важно отметить, что существует установленный законом порядок заключения договоров пожертвований, главной составляющей которых является принцип добровольности – ни один рубль не может быть взят с родителей по принуждению, – сообщал ранее РИА «Новый День» председатель Антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонид Андреев. – Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи относится к формам принуждения и является нарушением ФЗ. Члены родительских комитетов, попечительских и прочих советов, действующих при образовательных учреждениях, вправе принимать решения о внесении каких-либо добровольных взносов только в отношении самих себя, а не за всех родителей обучающихся детей».

При этом учебные заведения сами обязаны делать ремонт в помещениях, покупать компьютеры, учебники и другую методическую литературу. Родители не обязаны финансировать школу, в которой учится их ребенок. Также запрещается брать с них деньги за дополнительные уроки. В противном случае нужно обращаться в надзорные ведомства.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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