Вечный огонь в Екатеринбурге снова зажгли

Газовики отчитались о ситуации с Вечным огнем в парке XXII Партсъезда. Напомним, горожане обнаружили, что он потух. Как рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаза», на место выезжала аварийная бригада. «Оказалось, что форсунки забиты мусором. Их прочистили, все в порядке. Вечный огонь функционирует», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Там также добавили, что если Вечный огонь еще раз потухнет, необходимо звонить в службу 104.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

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