Рождаемость в Свердловской области упала на 10% – с начала года родилось на 5500 детей меньше

В Свердловской области продолжает падать рождаемость: с начала года по конец октября родилось всего 45 тысяч детей – это на 5500 меньше, чем за тот же период год назад. Естественная убыль населения составила 3700 человек.

«С января по конец октября в Свердловской области родилось 45007 человек. За аналогичный период прошлого года рождаемость составила 50569. Смертность в 2017 году – 48711, за тот же период 2016 года – 50525 человек», – говорится в отчете Свердловскстата.

Добавим, что в прошлом году население области не убывало – напротив, по данным на конец октября был прирост на 44 человека.

Самой главной причиной смертности по-прежнему являются болезни системы кровообращения – от подобных диагнозов в 2017 году умерли почти 24 тысячи человек (в прошлом – 24,5). От новообразований скончались 8198 человек (было около 8 тысяч).

На третьем месте – внешние причины смерти, совокупно унесшие жизни 4681 уральцев. Из них алкоголем отравились 352 человека, 427 покончили с собой, 288 человек убили, 345 человек погибли в ДТП. Отметим, что травиться алкоголем и сводить счеты с жизнью жители области стали гораздо реже.

Также многие умирают от болезней органов пищеварения (почти 2800 человек), органов дыхания (1600) и инфекций (почти 1800).

Добавим, что число браков в Свердловской области увеличилось (с 27,5 тысячи – до 28,1), а количество разводов осталось на прежнем уровне (16,5 в этом году – против 16,4 в прошлом).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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