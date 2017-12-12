Губернатор Свердловской области заявил о рекордном падении смертности. Росстат мог бы поспорить

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем Конституции, который отмечается сегодня, 12 декабря, и заодно рассказал о том, что смертность в регионе рекордно упала. РИА «Новый День» сверился с данными Росстата. Рекорд, увы, под вопросом. Смертность в Свердловской области выше, чем в среднем по России и даже в УрФО.

«Следуя курсу Президента России, объявившего вопросы семейной и молодежной политики, образования и медицины ключевыми для развития страны, только в 2017 году на выполнение майских указов главы государства в регионе направлено свыше 36 миллиардов рублей. Средства идут на повышение зарплат в бюджетном секторе, расселение аварийного жилья, модернизацию здравоохранения и другие цели. Благодаря системным мерам в регионе отмечено рекордное за постсоветскую историю снижение смертности», – указывается в поздравлении, которое приводит департамент информполитики правительства области.

В целом в России по последним подсчетам Росстата (июль 2017) показатель смертности на 1000 человек составил 12,9 (в Свердловской области к июлю – 13,9). В УРФО – 12,3. Стоит отметить, что самая низкая смертность в Уральском округе – в ХМАО и ЯНАО. Это может быть обусловлено в том числе и тем, что есть существенный отток пенсионеров из этих регионов. Но, к примеру, в Челябинской области, где с экологией хуже, чем в Свердловской, смертность ниже – 13,7. К слову, регионы-рекордсмены по этому показателю – Чечня (4,6), Ингушетия (3,1), ЯНАО (5,1). Многие регионы смогли добиться снижения смертности ниже 12 человек на тысячу: Алтай, Чукотка, Томская область, Камчатка, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и другие.

Впрочем, в этом году смертность падает по всей России, исключением не стала и Свердловская области. Согласно данным Свердловскстата, в регионе за январь-октябрь 2017 года умерло 48711 человек. За тот же период прошлого года – 50525 человек, то есть на 1814 человек меньше, в пересчете на тысячу человек показатель составил 13,5 человек. Почти так же как в 2013 году – тогда по итогам года показатель составил 13,7. В этом десятилетии показатель варьируется в пределах 14-14,1 (за исключением 2010 года, когда умерло 14,3 человека на тысячу жителей). Однако год назад смертность и рождаемость практически совпадали, в этом году – рождаемость на 10 % ниже смертности.

Екатеринбург, служба информации

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