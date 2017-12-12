Виртуальная реальность, хохлома с балалайками и политические шутки – как уральцы будут гулять на корпоративах-2018

В этом году до Екатеринбурга докатилась мода на виртуальную реальность и современные технологии, поэтому богатые компании на новогодние корпоративы заказывают роботов и видеоинсталляции. Также с прошлого года в тренде – патриотические вечеринки а-ля хохлома с балалайками, и их количество только растет. Ведущие и шоумены рассказали «Новому Дню», чего просят на Новый год крупные и мелкие компании Екатеринбурга.

Напомним, мода на патриотические и импортозамещающие темы стала популярна в прошлом году, рестораны и бары даже предлагали спецменю на Новый год: фреш из репы, смузи из березы и прочие находки. И в этом – тренд только усилился. Людям обидно, что Россию, по их мнению, притесняют на мировой арене, лишают Олимпиад, вводят санкции – и в ответ наступает такая реакция.

«Люди продолжают веселиться, как и прежде. Если говорить о темах, то особая тенденция последних двух-трех лет – народная и патриотическая тематика. Может, это мне так везет, но количество запросов по мероприятиям а-ля хохлома с балалайками, холодцом и частушками выросло в разы. Связываю это с особой политической ситуацией, гонениями и санкциями против России, несправедливыми решениями относительно спортсменов, русофобией в мире и прочим», – рассказал «Новому Дню» шоумен, ведущий, резидент клуба «#Топ10Екб» Александр Попов.

Но более прогрессивные крупные корпорации не гонятся за импортозамещающими тенденциями и, напротив, готовы вкладывать деньги в современные технологии. В Екатеринбург пришла мода на роботов, 3D-технологии и очки виртуальной реальности.

«Каких-то кардинально новых тем и вечеринок нет. Из года в год лично у меня примерно одинаковый набор мероприятий: одно мероприятие в стиле «стань звездой», одно – КВН, одно – «голубой огонек», одна караоке-вечеринка, одна гангстерская и т.п. Меняются с годами только технологии, – рассказал еще один резидент клуба успешных ведущих «#Топ10Екб» Александр Тарасов. – Например, до Урала докатился спрос на виртуальные очки. Пару лет назад их использовали на мероприятиях в Москве, сейчас это в Екатеринбурге – тренд. Разные мультимедиа, 3D, роботы – это тоже востребовано. Но и цена на такие активности тоже немалая. Поэтому такие технологичные вечеринки заказывают, как правило, крупные компании». Еще один тренд этого года – караоке-вечеринки.

«Конкретно у меня в этом году с августа по 1 января в общем числе более 10 корпоративных праздников в формате «караоке-вечеринка» как в караоке-барах, так и на выезде. Это самый простой формат для веселья, реализации творческого потенциала сотрудников, для лайтовых состязаний. «Х-фактор», «Голос», «Битва хоров» – такие вечеринки не требуют особой подготовки. Минимум вложений – максимум удовольствия», – говорит Александр Тарасов.

Еще один ведущий корпоративов, актер «Коляда-театра» Антон Бутаков рассказал, что в этом году почему-то пропало табу на политические темы.

«В прошлые годы многие заказчики прямо подчеркнуто просили: не шутить про политику и на околополитические темы. В этом году нет таких ограничений от тех же фирм, может, потому что выборы в 2018-м, – предположил Антон. – Меньше становится тематических корпоративов, люди возвращаются к классике, как будто устали от всяких ухищрений. Формат тематических вечеринок устаревает. Ну, например, пару лет назад были популярны тематические вечеринки по поводу ЧМ по футболу в Екатеринбурге. В 2018-м чемпионат наконец-то пройдет, но никто футбольных корпоративов не заказывает. Лично моим заказчикам нравится жанр stand up – обычные шутки, основанные на общении с залом».

Что касается бюджета, то после кризиса 2014 года он наконец-то вырос. Причем, как говорят ведущие, в этом году экономят единицы.

«Вопреки некоторым мнениям, какого-то снижения спроса на корпоративы я лично не почувствовал. Люди как отмечали праздники, так и продолжают отмечать. Существенного снижения цен тоже не наблюдаю (конкретно я ценник не занизил и набрал обычное количество заказов, как в любой другой декабрь). Если в среднем по отрасли стоимость корпоративов и упала, то это, скорее, связываю не с понижением платежеспособности клиента, а с появлением на рынке большого количества низкопрофессиональных специалистов с низкой оплатой, которые создают прецедент демпинга», – рассказал Александр Попов.

Правда, в этом году выросли прайсы у местных артистов – музыкантов, эквилибристов и прочих приглашенных звезд вечеринок. Например, выступление местной кавер-группы обойдется в 100 тысяч рублей минимум. Поэтому какая-то экономия сохраняется. Так, при заказе крупных мероприятий фирмы стараются обойти ивент-агентства, просят ведущих «поделиться контактами» и возлагают организацию корпоративов на своих же сотрудников.

На чем точно не экономят – так это на Деде Морозе со Снегурочкой.

«Мода меняется, тренды меняются, темы вечеринок меняются. Но самым желанными гостями на корпоративах по-прежнему остаются Дед Мороз и Снегурочка», – отметил Антон Бутаков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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