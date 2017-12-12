«Не отменили, а перенесли», – в Домжуре рассказали, почему сорвался круглый стол с экологами

В Доме журналистов, где завтра должен был состояться круглый стол, посвященный экологии, объяснили свою версию, почему произошла отмена мероприятия. Как говорят в Свердловском творческом союзе журналистов, организаторов круглого стола – представителей заповедника «Денежкин камень» – изначально предупреждали о том, что сроки могут измениться, поскольку в эти дни на площадке Дома журналистов проходят обучение волонтеры Чемпионата мира по футболу. Однако в Домжуре подчеркивают, что речь шла о переносе, а не об отмене мероприятия вовсе.

Второй момент, по их словам, связан с тем, что организаторы, договариваясь о круглом столе, заверили владельцев площадки, что на мероприятии будут присутствовать сотрудники областного министерства природных ресурсов. Но, как отметили представители Домжура, никто в ведомстве, включая его главу Алексея Кузнецова, не слышал о приглашении – сам министр находится в Москве.

«Да, пришлось перенести конференцию, поскольку в конце года множество мероприятий, которые нельзя откладывать. Рабочий момент, что здесь такого? Председатель СТСЖ позвонил министру природных ресурсов и экологии Свердловской области, попросил провести такую встречу в министерстве. Конечно, ответ был положительный. Но тут выяснились некоторые подробности – специалист министерства, заявленная организатором встречи как один из ее участников, ничего об этом не знала, никто ее не приглашал. Не очень приятно обнаруживать, что коллега, с которым ты не первый год сотрудничаешь, слукавил. А, главное, зачем, кого попытался ввести в заблуждение – СТСЖ, или своих коллег? Позвал на свадьбу, а это оказался развод? Почему-то то, что вас водят за нос, предлагая встречу со спикерами, которые знать об этом не знают, обозначая темы, которые в первоначальной повестке близко не стояли, никого не шокирует», – написала в фейсбуке ответственный секретарь СТСЖ Ольга Закорюкина.

Однако организаторы настаивают, что договоренности были другие.

«Изначально они [представители Домжура] сказали, что 14 декабря все занято, а 13 декабря свободно, и мы можем выбрать время. Мы выбрали по согласованию сторон. Оговорок о том, что мероприятие вдруг отменится, не было. Люди едут из разных уголков области – что значит «можем отменить»? Мне только сегодня в 9 утра позвонили и сказали, что у них какое-то мероприятие во всех залах, и нас не могут принять. Но люди же заранее планировали выезжать, командировки оформляли, – сказал пресс-секретарь заповедника «Денежкин камень» Роберт Карапетян. – И минприроды мы звали – начальника отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня Александру Пономареву. Она сказала, что кто-то будет от министерства. Да мы и в пресс-релизе, который СТСЖ опубликовал у себя, писали, что приглашены представители министерства, но мы же не можем ручаться за то, что они придут – только за своих спикеров. Для меня это было новостью, почему за день все отменяется. Так не делается. Я не ожидал. Мы с СТСЖ давно работаем, у нас хорошие отношения. Есть причина, которую нам не говорят, скорее всего, это Ивдель».

Напомним, что в качестве спикера был заявлен заслуженный эколог России Александр Попов, который побывал в Ивделе. Предполагалось, что он озвучит ситуацию по загрязнению рек в муниципалитете. Местные жители винят в этом предприятие «Святогор» (УГМК).

Руководитель «Денежкиного камня» Анна Квашнина подтвердила «Новому Дню», что в итоге официального отказа или сообщения о переносе организаторам не пришло. «Если бы хотя бы вчера или в прошлую пятницу нам сказали об отмене, было бы корректнее. Мы уже собирались приехать, забронирована была гостиница, был приказ на командировку. Теперь как-то надо все это отменять – но нам нужно официальное объяснение, поскольку мы отчитываемся перед руководством», – сказала она. В подтверждение своих слов о том, что представителей минприроды области все же приглашали, в заповеднике показали письмо в адрес ведомства и ответ Пономаревой на него.

Добавим, что в итоге договориться о новой площадке организаторам круглого стола не удалось.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.12.17

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