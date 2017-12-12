Экологам закрыли вход в Домжур – из-за скандала в Ивделе

На завтра, 13 декабря, в Екатеринбурге была запланирована встреча для журналистов с экспертами в сфере экологии – доктором технических наук, профессором, заслуженным экологом РФ Александром Поповым, директором заповедника «Денежкин Камень» Анной Квашниной и главредом газеты «Березовский рабочий», одним из авторов проекта по обучению журналистов основам экологии Сергеем Стуковым. Изначально сообщалось, что итоги года экологии в России на примере Свердловской области будут подводить в Доме журналистов. Анонс даже был на сайте СТСЖ, однако позже он пропал, а организаторам предложили поискать другую площадку.

«Завтрашняя встреча в Доме журналистов отменена, потому что неожиданно все залы оказались заняты», – написал в фейсбуке Сергей Стуков.

Одной из анонсированных тем была ситуация в Ивделе, где в результате деятельности холдинга УГМК загрязнены местные реки. Эксперты аттестовали это как «экологическое бедствие». Об этой ситуации много писали СМИ, в том числе наше агентство. Вероятно, анонс этой темы и стал истинной причиной отмены круглого стола. Теперь организаторы ищут новую площадку. О ней будет сообщено позже.

Добавим, что тема экологии для Свердловской области и для местных властей очень болезненна. В том числе – благодаря журналистской деятельности Сергея Стукова. Именно он впервые вынес на федеральный уровень проблему незаконных свалок в регионе на примере Березовского района. Туда, напомним, свозили отходы 4 класса опасности с очистных сооружений екатеринбурского Водоканала. Только после того, как Стуков обрисовал ситуацию президенту России Владимиру Путину на Медиафоруме ОНФ весной этого года, свалку ликвидировали.

Екатеринбург, служба информации

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