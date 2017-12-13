У владелицы элитного пентхауса из Екатеринбурга арестовали кофеварку и телевизор (ФОТО)

Налоговая в Свердловской области перед новогодними каникулами проводит рейды по квартирам должников. Более 4 тысяч жителей области рассчитываются с ФНС из зарплаты, арестовано 500 счетов, более чем для тысячи человек закрыли выезд за рубеж. А некоторые «забывшие» заплатить налоги лишаются своего имущества.

Как рассказали в Управлении ФНС России по Свердловской области, жительнице Кировского района Екатеринбурга УФНС полтора месяца напоминала о задолженности перед государством, однако женщина к советам не прислушалась.

Накануне по ее месту жительства пришли налоговики и приставы с понятыми. Екатеринбурженка, проживающая в элитном пентхаусе на 26-м этаже, осталась без бытовой техники. Ее имущество арестовали за долги – забрали телевизор, компьютер, аудиосистему, кофеварку и другую технику.

Автомобилем до погашения задолженности она пользоваться не может, выезд на рубеж ей запрещен.

Житель Первоуральска после рейда налоговиков «рассчитался» автомобилем «Ниссан Патрол» – машину арестовали за долг более чем в 640 тысяч рублей. А в Каменске-Уральском арестовали здание стоимостью 48 млн рублей. Правда, в этом случае речь идет о долге юрлица – компания задолжала около 50 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.12.17

Командир, который избил и довел до суицида солдата-срочника, может отделаться условным сроком. / 13 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Не отменили, а перенесли», – в Домжуре рассказали, почему сорвался круглый стол с экологами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»