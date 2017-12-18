Налоговая устроила охоту на богачей-неплательщиков

Чуть более двухсот жителей Свердловской области задолжали налоговой почти 250 млн рублей. В среднем задолженность каждого из них превышает полмиллиона. Налоговая вышла «на охоту» за имуществом этих людей – практически у каждого есть дорогая машина, расставаться с которой владельцы не хотят.

За последние три месяца таких рейдов злостные неплательщики налогов рассчитались на сумму более 10 млн рублей. Сегодня в пресс-службе УФНС России по Свердловской области рассказали о последних «уловах». Так, житель Ленинского района по каким-то причинам не смог заплатить в казну более миллиона рублей. Ему пришлось лишиться своего автомобиля «Рендж Ровер». У жительницы Екатеринбурга, которая задолжала аналогичную шестизначную сумму, арестовали «Лексус». На следующий день женщина пришла в инспекцию и попросила выдать квитанцию на всю сумму долга, пообещав передать ее в банк для погашения задолженности. Если долг в ближайшее время не будет погашен, дорогой автомобиль будет реализован, а средства от продажи поступят в бюджет в счет накопившейся недоимки. В Чкаловском районе Екатеринбурга за задолженность по транспортному налогу свыше 225 тысяч рублей у мужчины арестовали дорогостоящую бытовую технику. В Орджоникидзевском районе у неплательщика сразу же нашлись деньги для государства, как только к нему пришли налоговики и приставы – в их присутствии он оплатил свой долг.

В Асбесте с налоговой не рассчитались владельцы крупного лесоперерабатывающего бизнеса – их долг составил более 700 тысяч. В тот же день, когда у них арестовали имущество, мужчины нашли всю сумму и выплатили ее наличными. Еще один должник из Асбеста погасил налоговую задолженность в течение недели, после ареста принадлежавших ему лесовозов на сумму 360 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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