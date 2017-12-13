«Это последствия скандала с задержанием полицейских». Бывший глава контрразведки свердловского УФСБ перешел на работу в РМК

Как стало известно РИА «Новый День», УФСБ по Свердловской области окончательно покинул начальник отдела «М» (отдел по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС, Минюста и других структур) Александр Козубский. Кадровая перестановка стала следствием спецоперации чекистов по делу высокопоставленных сотрудников УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области, которые обвиняются в превышении должностных полномочий.

О том, что полковник Александр Козубский был отстранен от работы в ФСБ, стало известно летом этого года. Источники в правоохранительных органах поясняли, что одной из причин этого стали итоги нашумевшей спецоперации в отношении сотрудников УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области, которую осуществили оперативники отдела «М». Курировал ее непосредственно Козубский. После того, как общественности стали известны некоторые подробности задержания силовиков, вызвавшие немало вопросов, в контрразведке была проведена проверка. Ее результаты в пресс-службе управления ФСБ РФ по Свердловской области оставляют без комментариев. Не уточняют в ведомстве и последовавшие кадровые решения.

Между тем, сразу несколько источников в силовой среде сообщили РИА «Новый День», что Козубский в настоящее время официально уволен из ФСБ и, отгуляв длительный отпуск, перешел на работу в «Русскую медную компанию», которая принадлежит олигарху Игорю Алтушкину. «Это последствия скандала с задержанием полицейских. Конечно, кадровые вопросы и персональные данные сотрудников ФСБ не подлежат раскрытию, СМИ сведения о переходе главы контрразведки в частную структуру не будут официально комментировать. Однако имеются сведения, что Козубский уже представлен своим сотрудникам, начал работать», – уверяют представители правоохранительных органов.

Напомним, в июне этого года сотрудники ФСБ задержали оперуполномоченного из отдела по противодействию коррупции Евгения Кулика и его коллег из отдела экономической безопасности в сфере промышленности УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Свердловской области Александра Космана и Алексея Варлинского. На допросе находился также замначальника отдела по противодействию коррупции Николай Жуков.

Операция ФСБ стала следствием задержания чиновника из Росприроднадзора по УрФО Антона Лобанова, вымогавшего взятку у предпринимателя Артура Петренко. Бизнесмен сам пришел с заявлением о вымогательстве в полицию. Сыщики начали «прорабатывать» мздоимца и вскоре, как говорят чекисты, сами попали под «уголовку». Якобы на каком-то этапе коммерсант сообщил о «сделке» в органы ФСБ, заявив, что полицейские сами заставляют его дать взятку чиновнику.

По решению Ленинского райсуда Екатеринбурга все четверо задержанных силовиков были взяты под арест. В их отношении в свердловском управлении СКР по материалам ФСБ возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В ведомстве уточняли, что речь идет о взятке в 200 тыс. рублей, предназначавшейся Лобанову.

После задержания правоохранителей руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерию Горелых распространил в СМИ развернутый комментарий, в котором отметил, что «не нужно устраивать шоу» из оперативно-разыскных мероприятий.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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